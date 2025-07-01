Уряд Латвії схвалив передачу Україні бронетранспортерів Patria

Кабінет Міністрів Латвії підтримав передачу ЗСУ бронетранспортерів Patria 6x6 та іншої військової техніки для підтримки боротьби України з російською агресією.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Латвії.

“Незабаром ми поставимо Україні перший з 42 бронетранспортерів Patria, вироблених у Латвії. Я впевнений, що наші бронетранспортери Patria допоможуть Збройним Силам України у боротьбі з агресором”, – наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Він додав, що Латвія як цього року, так і наступного надасть Україні військову підтримку у розмірі 0,25% ВВП.

Міністерство оборони запевнило, що постачання бронетехніки до України не вплине на потреби та оперативні можливості збройних сил Латвії.