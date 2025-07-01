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Уряд Латвії схвалив передачу Україні бронетранспортерів Patria

Також Україні передадуть іншу військову техніку.

Уряд Латвії схвалив передачу Україні бронетранспортерів Patria
Бронетранспортер Patria
Фото: Patria

Кабінет Міністрів Латвії підтримав передачу ЗСУ бронетранспортерів Patria 6x6 та іншої військової техніки для підтримки боротьби України з російською агресією.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Латвії.

“Незабаром ми поставимо Україні перший з 42 бронетранспортерів Patria, вироблених у Латвії. Я впевнений, що наші  бронетранспортери Patria допоможуть Збройним Силам України у боротьбі з агресором”, – наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

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Він додав, що Латвія як цього року, так і наступного надасть Україні військову підтримку у розмірі 0,25% ВВП.

Міністерство оборони запевнило, що постачання бронетехніки до України не вплине на потреби та оперативні можливості збройних сил Латвії.
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