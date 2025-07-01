Керівники МЗС України та Німеччини в Одесі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із німецьким колегою Йоганном Вадефулем відвідали Одесу.

Про цей деться у дописі Сибіги в соцмережі Х.

Міністри оглянули наслідки російських ударів по портовій інфраструктурі та обговорили посилення повітряної оборони України.

Фото: Х/Andrii Sybiha Керівники МЗС України та Німеччини в Одесі

За словами Сибіги, «те, що ми побачили, чітко показує, наскільки терміновим є зміцнення повітряного щита України». Міністри обговорили посилення української ППО. Зокрема, постачання нових систем та перехоплювачів, інвестування у спільне виробництво протиповітряної оборони, українські безпілотники-перехоплювачі та далекобійні можливості.

Міністри також говорили про посилення тиску на Росію.