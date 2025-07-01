Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
ГоловнаСуспільствоВійна

​У червні Харків пережив найбільшу кількість повітряних атак Росії з початку повномасштабної війни

За місяць Росія вбила 15 мирних мешканців. Постраждали 157 осіб, серед яких - 25 дітей.

​У червні Харків пережив найбільшу кількість повітряних атак Росії з початку повномасштабної війни
Ілюстративне фото
Фото: Голова Харківської ОВА в Telegram

Протягом червня російські окупаційні війська 142 рази обстрілювали Харків - найбільше з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

"У червні ми зафіксували абсолютний місячний рекорд за кількістю повітряних атак на Харків від початку війни. Це були і ракети, і дрони, і авіаційні удари, тощо", - написав Терехов. 

Він нагадав, що за місяць Росія вбила 15 мирних мешканців. Постраждали 157 осіб, серед яких - 25 дітей.

Окремо Терехов згадав наймасштабнішу одночасну комбіновану атаку на місто, яка сталася 7 червня. Того дня під головний удар росіян потрапило велике цивільне підприємство з виготовлення м’яких контейнерів для агропродукції. Внаслідок вибухів виникла велика пожежа, стався обвал конструкцій. Фактично від будівлі лишилися лише руїни. Гасіння пожежі там тривало безперервно 12 днів. Вдалося врятувати двох людей. Під завалами знайшли тіла ще шістьох працівників підприємства.

"За рівнем небезпеки й технічної складності ця ситуація була близькою до трагедії в «Епіцентрі». Вічна памʼять усім, кого ми втратили через злочини терористичного російського режиму! Я розумію, наскільки виснажливо щодня все це переживати. Харківʼяни, комунальні служби, рятувальники, лікарі, волонтери, підприємці - всі працюють на межі можливостей. Але ми тримаємося, бо інакше просто не можемо", - додав міський голова.

Він закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, спускатися у метрополітен, йти до укриттів, або ж дотримуватися правила двох стін. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies