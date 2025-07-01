​У червні Харків пережив найбільшу кількість повітряних атак Росії з початку повномасштабної війни

Протягом червня російські окупаційні війська 142 рази обстрілювали Харків - найбільше з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

"У червні ми зафіксували абсолютний місячний рекорд за кількістю повітряних атак на Харків від початку війни. Це були і ракети, і дрони, і авіаційні удари, тощо", - написав Терехов.

Він нагадав, що за місяць Росія вбила 15 мирних мешканців. Постраждали 157 осіб, серед яких - 25 дітей.

Окремо Терехов згадав наймасштабнішу одночасну комбіновану атаку на місто, яка сталася 7 червня. Того дня під головний удар росіян потрапило велике цивільне підприємство з виготовлення м’яких контейнерів для агропродукції. Внаслідок вибухів виникла велика пожежа, стався обвал конструкцій. Фактично від будівлі лишилися лише руїни. Гасіння пожежі там тривало безперервно 12 днів. Вдалося врятувати двох людей. Під завалами знайшли тіла ще шістьох працівників підприємства.

"За рівнем небезпеки й технічної складності ця ситуація була близькою до трагедії в «Епіцентрі». Вічна памʼять усім, кого ми втратили через злочини терористичного російського режиму! Я розумію, наскільки виснажливо щодня все це переживати. Харківʼяни, комунальні служби, рятувальники, лікарі, волонтери, підприємці - всі працюють на межі можливостей. Але ми тримаємося, бо інакше просто не можемо", - додав міський голова.

Він закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, спускатися у метрополітен, йти до укриттів, або ж дотримуватися правила двох стін.