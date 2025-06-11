Під завалами харківського підприємства знайшли тіло ще одного убитого

У Харкові сьогодні під завалами зруйнованого 7 червня російським ударом підприємства знайшли ще одне тіло. Пошукові роботи тривають, оскільки під завалами можуть залишатися люди, повідомили в ДСНС.

На місці удару сталися значні руйнування, обвал конструкцій та масштабні пожежі в чотирьох виробничих будівлях. До пошуково-рятувальної операції залучені сили та засоби Харківського та інших гарнізонів ДСНС України.

У суботу Росія завдала по Харкову найбільш масованого удару. Постраждала велика кількість об'єктів, зокрема – підприємство в Київському районі. З шістьома працівниками зник зв'язок.

Унаслідок удару по місту поранень зазнали понад 20 людей. Учора під завалами знайшли тіло загиблого – уже п'ятої жертви того удару.