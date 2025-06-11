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Таємний агент СБУ розповів про проникнення в офіс Сівковича та затримання Кулініча

Ексрегіонал Сівкович проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів всередині країни. 

Таємний агент СБУ розповів про проникнення в офіс Сівковича та затримання Кулініча
Сівкович
Фото: podrobnosti.ua

Ще до початку повномасштабного вторгнення СБУ інфільтрувала свого агента в московський офіс, який очолював підозрюваний у держзраді Володимир Сівкович. Ексрегіонал співпрацював з російськими спецслужбами, проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів всередині країни. 

Про це таємний агент Служби безпеки України заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Під час роботи під прикриттям агент СБУ, обіймаючи посаду водія-помічника, увійшов у довіру до Сівковича, збирав дані про роботу офісу, підконтрольного спецслужбам РФ.

"Серед задач офісу був пошук і вербування потенційних агентів, збір даних, інфільтрація своїх агентів до різних державних структур в Україні. Фактично це була справжня кротоферма, де вирощувалися агенти. Також офіс організовував переправлення в Україну спеціальної техніки для прихованого запису певних осіб. Зрадник готував для фсб інформацію про політичну ситуацію в Україні: огляд рухів, течій, тенденцій. Проводилося багато соціологічних досліджень (прим: результати яких підтасовували у вигідному рф ключі)", – зазначив агент СБУ. 

Він також розповів про роботу на росіян екскерівника Кримського управління СБУ Олега Кулініча, затриманого в 2022.

"Кулініч був топовим агентом РФ. Після його арешту ФСБ звинуватила Сівковича в провалі наймасштабнішої операції, яку вони планували не один рік", – додає агент. 

Його свідчення підтверджують двоє колишніх підлеглих Кулініча з Кримського управління СБУ. За їхніми словами, Кулініч спеціально розвалював роботу підрозділу: призначав на посади нефахових людей, ставив завдання, не пов'язані з задачами Кримського Главку, порушував внутрішні правила безпеки, збирав інформацію, яку потім міг використовувати ворог для наступу, блокував розслідування резонансних справ проти зрадників тощо.

"Кулініч руйнував роботу з середини. Тобто реально це було саботування, знищення діючого ефективного органу", – зазначили співробітники Служби. 

Також вони розповіли, що в ніч повномасштабного вторгнення рф, Кулініч особисто заборонив доповідати у Київ про наступ росіян на Херсонщину.

"О третій годині ночі черговий співробітник доповів, що підрозділи армії рф вже розгорнуті в бойовий порядок. Ця інформація не була, за вказівкою Кулініча, надана до центрального управління СБУ", – підсумував співробітник Служби.

Сівкович обіймав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України під час президентства Януковича. Після Революції Гідності він втік до Росії. Він є підозрюваним у державній зраді та створенні злочинної організації.
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