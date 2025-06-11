Нацгвардія скасувала закупівлю протиударних щитів на понад 30 млн грн

Пропозиції мали приймати до 17 червня, однак через розголос закупівлі не буде.

Національна гвардія України заявила, що не закуповуватиме засоби для несення служби із охорони громадського порядку і скасувала тендер.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НГУ.

Тендер оголосила 6 червня одна з частин Нацгвардії, що дислокується на Сумщині. Планували закупити 5 тисяч штук щитів (які кваліфікуються як обладнання для розгону демонстрантів) за 30,75 млн грн. Кінцевим терміном подання пропозицій було 17 червня, однак 11 червня після розголосу в медіа НГУ відмінила закупівлю. Причиною вказали "відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг".