Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів

У розмові з LB.ua директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко зазначила: “Насамперед важливо розуміти, що НМТ — це іспит для вступу до закладу вищої освіти. А вища освіта — не лише набір професійних умінь і навичок. Це і про здатність мислити, ухвалювати рішення, планувати своє професійне й особисте життя. Це, урешті-решт, бути освіченим. Якщо ми шукаємо суто професійної підготовки, для цього є інші заклади освіти, у тому числі й коледжі”.

На переконання директорки Центру оцінювання, “математика хоча б на базовому, мінімальному рівні потрібна будь-якій людині. Ми живемо в дуже динамічному світі, де багато інформації, яку потрібно опрацьовувати, обробляти, зчитувати різні дані з різних джерел. Як щодо вміння працювати з даними, представленими у вигляді діаграм, таблиць? Це не потрібно українцям? Кожен і кожна має вміти розраховувати свої фінанси. Чи ми не хочемо розуміти, як обрахувати відсотки? «Математика не потрібна в житті», — це дуже дивне твердження. Навіть щоб визначити свій конкурсний бал, треба розуміти, як перевести тестові бали в шкалу 100–200, а потім підставити дані у формулу. Ось воно — життя і математика”.

За словами Вакуленко, “є логіка в тому, щоб мати різні вимоги. І рівень очікувань від фахівців різних напрямів підготовки має бути теж різним. Якщо я вступаю на інженерний факультет — мені необхідні глибші математичні знання, ніж якщо я вступаю на мистецькі спеціальності. Але щоб це розмежувати, не потрібні окремі інструменти. Це закладено в самих умовах прийому на навчання: непрофільні предмети мають найнижчий коефіцієнт при розрахунку вступного бала”.

“У коментарях часто пишуть: «От, талановитий математик займе чиєсь місце в художній академії». Не станеться цього. Такий принцип відбору. Бо важливішим буде творчий конкурс або бал з інших предметів, якщо це гуманітарний напрям. Натомість з математики буде достатньо зовсім невисокого результату для того, щоб брати участь у конкурсі до закладу мистецької освіти, — каже Вакуленко. — Фактично потрібно отримати найменший прохідний бал з математики для доступу до вищої освіти. Цей прохідний бал свідчить про те, що вступник обізнаний з програмою п'ятого, шостого, сьомого класу. Цей мінімум потрібний усім і однаковий для всіх. Поріг, який необхідно здолати зараз, — це 15 % від загальної кількості тестових балів за тест. З математики — це п'ять тестових балів”. При цьому під час виконання тестових завдань у розпорядженні вступників є довідкові матеріали — добірки з формулами, з якими розв’язувати завдання значно легше.

За словами директорки Центру оцінювання, “загальна ситуація з математичною освітою — виклик, який потребує величезної уваги й цілеспрямованих дій, інакше це заважатиме розвиватися нам як суспільству й державі. Це не про пожаліти дітей чи не пожаліти.

Пам’ятаєте, коли ми нещодавно отримали результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022, то побачили, що понад 40 % наших п’ятнадцятирічних підлітків не досягли навіть базового рівня математичної грамотності. І питання не в тому, що дітям на НМТ не вистачає часу на виконання завдань. 22 завдання на годину — це ж не швидкісний тест. Випускник не знає, як підійти до завдання, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується”.