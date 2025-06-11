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У Центрі оцінювання пояснили, як діяти, якщо учасник НМТ почувається недобре після обстрілів

Переносити ж сам іспит неможливо, бо тест одночасно проходять більш як 20 тисяч вступників і фактично тестування відбувається протягом усіх робочих днів тижня.

Якщо вночі перед національним мультипредметним тесту (НМТ) був обстріл і учасник оцінювання почувається недобре, то необхідно зафіксувати це в медичній установі і подати документи для участі в додатковій сесії тестування.

Про це в розмові з LB.ua повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Тетяна Вакуленко
Фото: Український центр оцінювання якості освіти
Тетяна Вакуленко

Зокрема, у відповідь на запитання, чому б не переносити НМТ після безсонної ночі через обстріл, Вакуленко сказала: “Оцінювання одночасно проходять більш ніж 20 тисяч вступників, працює майже тисяча екзаменаційних центрів, і фактично тестування відбувається протягом усіх робочих днів тижня. На жаль, обстріли в нас надзвичайно часті, і переносити іспит просто неможливо, бо немає необхідної кількості днів для цього. Та я переконана, що більшість вступників не хотіли б цього, адже безпекова ситуація непередбачувана, а отриманий результат — це хоч якась стабільність”.

Водночас, за її словами, “якщо після страшної ночі учасник оцінювання почувається недобре, не може зосередитися, відчуває сильну тривожність, то необхідно одразу звернутися до медичної установи, зафіксувати це і впродовж трьох днів із дня проведення основної сесії подати документи для участі в додатковій сесії тестування. Якщо дитина погано почувається, краще пройти оцінювання пізніше, аніж отримати низький результат і шкодувати про втрачену можливість вступу в омріяний виш”. 

Також Вакуленко закликає всіх вступників, які під час тестування відчули надмірний стрес, проблеми зі здоров’ям — “не потрібно терпіти й мучитися. Варто піднести руку, попросити працівників центру тестування надати допомогу. Якщо буде потреба, дитині можуть викликати швидку. Усе це, безперечно, є підставою для допуску до додаткової сесії. Але є аспект, на якому хочу наголосити. Якщо вступник уже отримав результат, а потім почав просити про допомогу, ми нічого не зможемо зробити”.

Тестування відбувається під час основних і додаткових сесій. Цього року основні проходять протягом 14 травня – 25 червня; додаткові – 14–25 липня. 

Після початку цьогорічного НМТ у соцмережах знову виникла хвиля обговорень з приводу виснажливості тестування, складності завдань. Найбільше дискусій навколо математики — чи потрібна вона як обов’язковий предмет на іспиті. Читайте повну розмову з Тетяною Вакуленко: «Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується».
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