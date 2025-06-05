Мінцифри обіцяє компенсацію навчання за цей рік тисячі випускників, які є дітьми захисників

Держава компенсує вартість контрактного навчання за 2024/2025 навчальний рік для дітей українських захисників і захисниць, повідомляє Мінцифри.
Пуш про компенсацію в застосунку Дія отримає перша 1 000 студентів – цьогорічні випускники бакалаврату та магістратури.
Послуга доступна громадянам України віком до 23 років, які навчаються на контракті в закладах фахової передвищої або вищої освіти та мають статус студента в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
Після push-сповіщення в Дії відобразиться сертифікат на компенсацію за навчання. Перевірте в ньому дані про себе, затвердьте Дія.Підписом протягом 20 днів і чекайте на сповіщення про результат. Згодом кошти надійдуть на рахунок вашого навчального закладу – зверніться до адміністрації для повернення.
Фінансова допомога надається дітям:
- загиблих (померлих) захисників чи захисниць України;
- осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- учасників бойових дій;
- осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
- осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії;
- постраждалих учасників Революції гідності.
Що потрібно для отримання сертифіката:
- наявність верифікованого РНОКПП та ID-картки / біометричного закордонного паспорта в Дії;
- інформація про вас в ЄДЕБО як про здобувача освіти й про статус дитини ветерана відповідної категорії;
- навчання за контрактною формою у 2024/2025 навчальному році;
- вік до 23 років на момент підтвердження згоди.
“Якщо ви ще не отримали оповіщення – зачекайте, розсилання відбувається поетапно. Тепер отримати компенсацію легше ніж будь-коли – онлайн, без візитів до установ та паперової тяганини. Подавайтеся в Дії”, – йдеться у повідомленні.
Ініціативу реалізує Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України та Дією за експертної підтримки «Проєкту підтримки Дія», що його Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Швеції.