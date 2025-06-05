Мінцифри обіцяє компенсацію навчання за цей рік тисячі випускників, які є дітьми захисників

Пуш про компенсацію в застосунку Дія отримає перша 1 000 студентів – цьогорічні випускники бакалаврату та магістратури.

Держава компенсує вартість контрактного навчання за 2024/2025 навчальний рік для дітей українських захисників і захисниць, повідомляє Мінцифри.

Пуш про компенсацію в застосунку Дія отримає перша 1 000 студентів – цьогорічні випускники бакалаврату та магістратури.

Послуга доступна громадянам України віком до 23 років, які навчаються на контракті в закладах фахової передвищої або вищої освіти та мають статус студента в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Після push-сповіщення в Дії відобразиться сертифікат на компенсацію за навчання. Перевірте в ньому дані про себе, затвердьте Дія.Підписом протягом 20 днів і чекайте на сповіщення про результат. Згодом кошти надійдуть на рахунок вашого навчального закладу – зверніться до адміністрації для повернення.

Фінансова допомога надається дітям:

загиблих (померлих) захисників чи захисниць України;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

учасників бойових дій;

осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії;

постраждалих учасників Революції гідності.

Що потрібно для отримання сертифіката:

наявність верифікованого РНОКПП та ID-картки / біометричного закордонного паспорта в Дії;

інформація про вас в ЄДЕБО як про здобувача освіти й про статус дитини ветерана відповідної категорії;

навчання за контрактною формою у 2024/2025 навчальному році;

вік до 23 років на момент підтвердження згоди.

“Якщо ви ще не отримали оповіщення – зачекайте, розсилання відбувається поетапно. Тепер отримати компенсацію легше ніж будь-коли – онлайн, без візитів до установ та паперової тяганини. Подавайтеся в Дії”, – йдеться у повідомленні.

Ініціативу реалізує Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України та Дією за експертної підтримки «Проєкту підтримки Дія», що його Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Швеції.