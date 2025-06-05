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Уночі Росія атакувала 103 БпЛА і балістикою. Є влучання у 16 локаціях

Захисники знешкодили 74 дрони. 

У ніч на четвер армія Росії атакувала Україну 103 БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів та балістичною ракетою "Іскандер-М/KN-23". Балістику ворог запустив із Ростовської області, дрони – з окупованого Криму і російських напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Захисникам вдалося знешкодити 74 дрони. Про це повідомили Повітряні сили. 

"Основні напрямки повітряного удару – Чернігівщина, Харківщина та Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 – збито вогневими засобами ураження, 46 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 16 локаціях", – йдеться у повідомленні. 

Атака на Україну в ніч на четвер
Фото: Повітряні сили в Telegram
Атака на Україну в ніч на четвер

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