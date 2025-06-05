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Вранці РФ атакувала Херсон КАБами. Постраждала будівля ОДА, є потерпілі

Упродовж п'ятнадцяти хвилин по місту прилетіли чотири авіабомби. 

Вранці РФ атакувала Херсон КАБами. Постраждала будівля ОДА, є потерпілі
наслідки влучання у Херсоні
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Сьогодні, 5 травня, вранці окупанти атакували середмістя Херсона керованими авіабомбами. Постраждала будівля ОДА, є потерпілі.

Як повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, упродовж всього пʼятнадцяти хвилин по середмістю Херсона "прилетіли" чотири російські КАБи. У МВА Херсона уточнили, що потім місця авіаударів продовжили обстрілювати з дронів і артилерії.

Через удари ще більших руйнувань зазнала будівля ХОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього. Також зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибиті вікна й посічені фасади. 

Відомо про двох потерпілих чоловіків, яким 74 та 68 років. Вони перебувають під наглядом лікарів. 

За даними МВА, зазнало пошкоджень приміщення одного із відділів Херсонської міської ради. Також пошкоджено три освітніх заклади. 

Під ворожий обстріл потрапив і один із херсонських медзакладів.

Рятувальники визволили із заблокованого підвального приміщення чотирьох людей. Меддопомога їм не знадобилася.

  • За минулу добу на Херсонщині двоє людей загинули, ще 10 – поранені через атаки росіян.
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