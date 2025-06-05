​У Прилуках унаслідок атаки загинули 5 людей, серед них – однорічна дитина (оновлено)

Сьогодні, 5 червня вночі, росіяни дронами атакували Прилуки у Чернігівській обалсті. Унаслідок загинули 5 людей, серед них – однорічна дитина. За оновленими даними, поранених уже вісім.
Про це повідомили в ОВА, у поліції та в ДСНС.
"Сьогодні вночі ворог ударними дронами (попередньо, не менше 6 безпілотників типу «герань») атакував місто Прилуки. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові", – йдеться у повідомленні адміністрації.
Відомо про пʼятьох загиблих: з них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами.
За даними від МВС, дрон влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Його родина загинула.
"Дружина. Донька – патрульна поліцейська. І її однорічний син. Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога", – повідомив міністр внутрішніх справ Клименко.
Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.