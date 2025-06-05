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​У Прилуках унаслідок атаки загинули 5 людей, серед них – однорічна дитина (оновлено)

Поранені 8 людей. 

​У Прилуках унаслідок атаки загинули 5 людей, серед них – однорічна дитина (оновлено)
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

Сьогодні, 5 червня вночі, росіяни дронами атакували Прилуки у Чернігівській обалсті. Унаслідок загинули 5 людей, серед них – однорічна дитина. За оновленими даними, поранених уже вісім. 

Про це повідомили в ОВА, у поліції та в ДСНС.

"Сьогодні вночі ворог ударними дронами (попередньо, не менше 6 безпілотників типу «герань») атакував місто Прилуки. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові", – йдеться у повідомленні адміністрації. 

Відомо про пʼятьох загиблих: з них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами.

За даними від МВС, дрон влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Його родина загинула. 

"Дружина. Донька – патрульна поліцейська. І її однорічний син. Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога", – повідомив міністр внутрішніх справ Клименко. 

наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
наслідки російської атаки

Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.
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