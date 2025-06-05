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Оборонці ліквідували 930 окупантів та 39 ворожих артсистем

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 992 750 солдатів.

Оборонці ліквідували 930 окупантів та 39 ворожих артсистем
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 930 окупантів, 3 ворожі танки, 2 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО противника. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 992 750 (+930) осіб,
  • танків ‒ 10887 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22680 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28750 (+39) од,
  • РСЗВ – 1406 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 1177 (+1) од,
  • літаків – 413 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39019 (+95),
  • крилаті ракети ‒ 3271 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50812 (+82) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3907 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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