Оборонці ліквідували 930 окупантів та 39 ворожих артсистем

Упродовж доби Сили оборони знищили 930 окупантів, 3 ворожі танки, 2 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО противника.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 992 750 (+930) осіб,
- танків ‒ 10887 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22680 (+2) од,
- артилерійських систем – 28750 (+39) од,
- РСЗВ – 1406 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 1177 (+1) од,
- літаків – 413 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39019 (+95),
- крилаті ракети ‒ 3271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50812 (+82) од,
- спеціальна техніка ‒ 3907 (+0).