На підконтрольній Україні Донеччині залишається понад 20 тисяч дітей

Переважна частина з них – це діти шкільного віку.

Начальниця обласної служби у справах дітей Юлія Рижакова розповіла, скільки дітей залишається на підконтрольній Україні Донеччині, повідомляє Укрінформ.

"На території Донецької області, підконтрольній українській владі, станом на початок літа залишається 20 811 дітей. Переважна частина з них – це діти шкільного віку, від 7 до 17 років, таких дітей 17 224", – зазначила Юлія Рижакова.

Вона уточнила, що на території активних бойових дій залишаються 174 дитини. Найбільше, 168 дітей, у Лиманській громаді, у селищі Щербинівка Торецької громади – п'ятеро дітей, у селі Веселе Комарської громади – одна дитина.

Віком до трьох років на території Донецької області залишається 1541 дитина, від 4 до 6 років – ще 1954 дитини.

На території шести населених пунктів, де триває евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб, залишаються 224 дитини(у Лиманській громаді – 6 дітей, у Криворізькій громаді – одна дитина, у Добропільській – 75 дітей, у селищі Олексієво-Дружківка Дружківської громади – 142 дитини).

За тиждень були евакуйовані 87 дітей з населених пунктів, де триває евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб.