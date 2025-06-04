​Посольство США попередило співгромадян про загрозу російських обстрілів

Протягом останніх тижнів Росія посилила інтенсивність атак ракетами та безпілотниками проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак.
Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні.
“Посольство США в Києві закликає громадян США бути обережними. Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги”, - йдеться у повідомленні.
Громадянам США радять:
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Визначте місця сховища заздалегідь перед оголошенням повітряної тривоги.
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Завантажте на свій мобільний телефон надійний додаток для повітряної тривоги, такий як «Сирена повітряної тривоги» або «Карта тривоги».
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Негайно схойтеся у разі оголошення повітряної тривоги.
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Слідкуйте за оновленнями в місцевих ЗМІ.
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Майте запаси води, їжі та ліків.
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Дотримуйтесь вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.
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Перегляньте, що може і не може зробити Державний департамент у кризовій ситуації.