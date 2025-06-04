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​Посольство США попередило співгромадян про загрозу російських обстрілів

Громадянам США рекомендують бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.

​Посольство США попередило співгромадян про загрозу російських обстрілів
Посольство США в Києві
Фото: EPA/UPG

Протягом останніх тижнів Росія посилила інтенсивність атак ракетами та безпілотниками проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак. 

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні.

Посольство США в Києві закликає громадян США бути обережними. Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги”, - йдеться у повідомленні.

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Громадянам США радять:

  • Визначте місця сховища заздалегідь перед оголошенням повітряної тривоги.

  • Завантажте на свій мобільний телефон надійний додаток для повітряної тривоги, такий як «Сирена повітряної тривоги» або «Карта тривоги».

  • Негайно схойтеся у разі оголошення повітряної тривоги.

  • Слідкуйте за оновленнями в місцевих ЗМІ.

  • Майте запаси води, їжі та ліків.

  • Дотримуйтесь вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.

  • Перегляньте, що може і не може зробити Державний департамент у кризовій ситуації.
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