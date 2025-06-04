​Посольство США попередило співгромадян про загрозу російських обстрілів

Громадянам США рекомендують бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.

Протягом останніх тижнів Росія посилила інтенсивність атак ракетами та безпілотниками проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні.

“Посольство США в Києві закликає громадян США бути обережними. Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги”, - йдеться у повідомленні.

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