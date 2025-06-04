У медзакладах на окупованій росіянами Луганщині фіксують дефіцит шприців і перев’язувальних матеріалів

У лікарнях на тимчасово окупованих територіях Луганщини поступово формується серйозний дефіцит шприців і перев’язувальних матеріалів.
Про це повідомив рух опору «Жовта стрічка».
Активісти руху з Антрациту та Хрустального повідомляють, що з початку весни місцеві медичні заклади не можуть закрити тендери на поставки шприців, бинтів і стерильного інвентарю.
«Виняток — медзаклади в Луганську, також невідомо, чи розповсюджується ситуація на військові шпиталі чи стосується тільки цивільних лікарень», - зауважили в русі опору.
Наразі навіть для базової вакцинації пацієнти мають купувати шприці самостійно в аптеках міста.
- Раніше повідомлялося, що би отримати медичну допомогу в лікарнях Мелітополя, що в Запорізькій області, населенню потрібно зареєструватися через незрозумілу електронну систему, яка часто дає збій, особливо через відсутність доступу до стабільного інтернету. Це ускладнило процедуру отримання медичної допомоги.