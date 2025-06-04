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У медзакладах на окупованій росіянами Луганщині фіксують дефіцит шприців і перев’язувальних матеріалів

Із початку весни місцеві медичні заклади не можуть закрити тендери на відповідну продукцію.

У медзакладах на окупованій росіянами Луганщині фіксують дефіцит шприців і перев’язувальних матеріалів
шприц, фото ілюстративне
Фото: media.rd.com

У лікарнях на тимчасово окупованих територіях Луганщини поступово формується серйозний дефіцит шприців і перев’язувальних матеріалів.

Про це повідомив рух опору «Жовта стрічка».

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Активісти руху з Антрациту та Хрустального повідомляють, що з початку весни місцеві медичні заклади не можуть закрити тендери на поставки шприців, бинтів і стерильного інвентарю. 

«Виняток — медзаклади в Луганську, також невідомо, чи розповсюджується ситуація на військові шпиталі чи стосується тільки цивільних лікарень», - зауважили в русі опору.

Наразі навіть для базової вакцинації пацієнти мають купувати шприці самостійно в аптеках міста.

  • Раніше повідомлялося, що би отримати медичну допомогу в лікарнях Мелітополя, що в Запорізькій області, населенню потрібно зареєструватися через незрозумілу електронну систему, яка часто дає збій, особливо через відсутність доступу до стабільного інтернету. Це ускладнило процедуру отримання медичної допомоги.
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