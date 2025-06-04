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СБУ показала кадри з дронів, які атакували російські літаки під час спецоперації "Павутина"

Деякі літаки знищені, на ремонт інших піде багато часу. 

СБУ показала кадри з дронів, які атакували російські літаки під час спецоперації "Павутина"
Атака на літаки ворога
Фото: скріншот

СБУ показала кадри спецоперації "Павутина", що доводять ураження російських літаків на аеродромах під час спецоперації "Павутина".

Унаслідок операції вражено 41 літак. Значна частина з них знищена без шансу на відновлення, для інших на ремонт можуть піти роки. 

СБУ показала унікальні кадри спецоперації «Павутина», у результаті якої уражено 41 військовий літак стратегічної авіації рф

На кадрах зафіксовано удари fpv-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Серед уражених повітряних суден – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78.

"Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю. Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора. Зокрема, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина. Нагадаємо, що орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ, перевищує 7 мільярдів доларів США", – повідомили в СБУ. 

  • OSINT-аналітики наводили іншу інформацію про втрати, але вона – лише на супутникових даних. 
  • Спецоперацію "Павутина" СБУ провела 1 червня. Учора Генштаб уточнив дані про наслідки ураження російської стратегічної авіації. Спецоперація "Павутина", якою керував голова СБУ, пошкодила понад 30 % російських стратегічних бомбардувальників, що перебували на аеродромах – 41 літак. Спершу були дані про 12 одиниць. Це літаки, з яких ворог запускав по Україні ракети. 
  • Докладно про унікальну спецоперацію читайте в матеріалі "Малюк і карлсони. Чорний день російської стратегічної авіації". А також – у матеріалі "Чому “Павутина” не Перл-Харбор?". 
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