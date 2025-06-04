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Генштаб: від початку доби на фронті 67 боєзткнень, ворог тисне на Донецькому напрямку

На Курському, Новопавлівському та Покровському напрямках тривають бої.

Генштаб: від початку доби на фронті 67 боєзткнень, ворог тисне на Донецькому напрямку
війна з рф
Фото: Генштаб ЗСУ

Агресор надалі не відмовляється від своїх планів щодо окупації території України, продовжує тиснути на позиції наших підрозділів. Сили оборони України вживають заходів для зриву дій противника, завдають йому втрат у живій силі та техніці.

Загалом, від початку доби відбулося 67 бойових зіткнень, інформує Генштаб ЗСУ.

Внаслідок обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Бобилівка, Покровка, Тур’я Сумської області.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Вовчанська, наразі триває бій.Сили оборони успішно зупинили одну спробу противника просунутись вперед на Куп’янському напрямку в районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське. Наразі тривають  боєзіткнення в дев’яти локаціях.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два бойових зіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Сили оборони успішно зупинили одну спробу окупантів просунутись уперед, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку за сьогодні відбулось три бойових зіткнення в районах Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, один штурм загарбників Сили оборони успішно зупинили, ще два досі тривають.

На Торецькому напрямку противник атакував у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр, здійснивши сім спроб покращити своє положення. Одне бойове зіткнення наразі триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 16 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 15 ворожих атак. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали Покровськ та Новопавлівка.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворожі підрозділи вісім разів атакували позиції наших військ поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка та Новопіль, а також завдали авіаційних ударів по районах Новополя та Новодарівки. Дві атаки тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку авіація противника завдала авіаудару по Залізничному.

На Оріхівському напрямку під ударами некерованих авіаційних ракет опинилися Новоандріївка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку противник завдав авіаудару по Ольгівці. 

На Курському напрямку українські оборонці відбили 11 атак загарбників. Також противник завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши при цьому 11 керованих бомб, здійснив 88 артилерійських обстрілів. Наразі бої тривають у двох локаціях. 
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