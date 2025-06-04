Зеленський: ми готові до зустрічі з Путіним у будь-який день, але до неї пропонуємо припинити вогонь

Однак якщо Москва захоче зустрічі президентів до того, як припинить вогонь, Київ згоден.

Україна пропонує почати повне припинення вогню до того, як її президент Володимир Зеленський зустрінеться із Путіним. Це необхідно для демонстрації прагнення до деескалації, сказав Зеленський на пресконференції. Він сподівається, що цю ініціативу підтримають партнери України, передає Суспільне.

Вибір місця для зустрічі може зробити Росія. Це може бути Стамбул, Ватикан або Швейцарія.

"Ми готові до переговорів в будь-який день. Чому важливе припинення вогню до зустрічі? Якщо немає порозуміння, бажання до деескалації або чіткого бачення завершення конфлікту, то перемир’я одразу ж буде односторонньо скасоване російською стороною", – сказав він.

На питання про те, чи можна провести зустріч між ним та Путіним без припинення вогню, Зеленський відповів ствердно.

"Якщо питання з приводу того безпосередньо, чи ми готові до зустрічі на рівні керівників держав без припинення вогню. Якщо я скажу ні, це означатиме, що росіяни зразу скажуть: ну от, вони не хочуть. Ми кажемо, що ми готові на рівні керівників держав, готові", – повідомив Володимир Зеленський.

Та президент заявив, що припинення вогню має залишатись умовою для зустрічі між ним та Путіним.