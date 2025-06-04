Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Медіа: ГУР атакувало ресурси КБ "Туполєва" й отримало секретні дані про стратегічну авіацію Росії

Внаслідок зламу було отримано понад 4,4 ГБ закритої інформації.

Медіа: ГУР атакувало ресурси КБ "Туполєва" й отримало секретні дані про стратегічну авіацію Росії
Сова, символ української розвідки, на головній сторінці КБ "Туполєва"
Фото: РБК-Україна

Українські кіберфахівці здобули доступ до критично важливої інформації одного з ключових підприємств російської "оборонки" конструкторського бюро "Туполєв", передає РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, операцію провели кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони.

Внаслідок зламу було отримано понад 4,4 ГБ закритої інформації, яка охоплює службову переписку керівництва компанії, персональні дані співробітників, резюме інженерів, документи про закупівлі, протоколи закритих нарад тощо.

Support LB.ua

Крім того, українські фахівці зламали офіційний сайт компанії та розмістили на головній сторінці зображення сови, яка тримає в пазурах російський бомбардувальник.

"Значення отриманих даних важко переоцінити. Тепер не лишилося, фактично, нічого таємного в діяльності КБ "Туполєв" для української розвідки, зокрема ми заволоділи вичерпною інформацією про осіб, які безпосередньо залучені до обслуговування російської стратегічної авіації. Результат вочевидь буде помітним як на землі, так і на небі", - прокоментував підсумки операції співрозмовник у спецслужбі.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies