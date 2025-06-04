Верховна Рада планує дозволити проходження військової служби за контрактом особам віком 60+ (оновлено)

Верховна Рада планує дозволити проходження військової служби за контрактом особам віком від 60 років за їх бажанням.

За законопроєкт № 13229 про внесення змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі у першому читанні проголосували 297 народних депутатів, передає "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт передбачає, що в період дії воєнного стану, за письмовою згодою командира військової частини, на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи віком від 60 років, що визнані військоволікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження служби. Такі особи можуть обіймати посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що ці особи були звільнені з військової служби після 01 січня 2015 року).

Згідно із законом строк контракту - один рік із можливістю укладення нових контрактів за передбаченою процедурою - письмова згода командира військової частини.

Раніше член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко у коментарі Укрінформу повідомив, що комітет рекомендував парламенту підтримати законопроєкт №13229 у першому читанні.

Федієнко пояснив, що перед винесенням на голосування проєкт закону повинен пройти відповідні юридичні процедури, мають бути надані висновки профільних міністерств. За його словами, підтримка законодавчої ініціативи серед народних депутатів є.

"В принципі, якщо ми отримали всі ці відповідні висновки і Головне юридичне управління надасть відповідний висновок, то законопроєкт потрапить, я думаю, найближчим часом в парламент", - підкреслив він.

Як раніше повідомляла "Судово-юридична газета", хоча законопроєкт розроблявся за участі Міноборони, однак саме міністерство у своєму висновку висловило багато зауважень, з яких випливає, що цей законопроєкт фактично у такому вигляді не підтримується.

Як вказано у зауваженнях міністерства, на думку авторів законопроекту, доцільно залучати осіб віком від 60 років на небойові посади, де фізичне навантаження не є значним, але необхідні досвід, знання тощо.

"Міноборони не підтримується ідея залучення на військову службу у період дії воєнного стану осіб віком від 60 років за умови, що такі особи не будуть залучатися до участі у ведені військовими формуваннями воєнних (бойових) дій, за винятком випадків захисту свого здоров’я і життя, а також здоров’я і життя інших військовослужбовців і цивільних осіб під час відбиття раптового нападу", - зазначається у висновку.