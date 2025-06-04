Капітану російського танкера повідомлено про підозру у забрудненні Чорного моря мазутом зі збитками на 20 млрд грн

У грудні 2024 року російський нафтовий танкер йшов територіальними водами України. Він не врахував погодні умови в акваторії Азовського та Чорного морів, а також у Керченській протоці, що призвело до аварії судна. Через механічні ушкодження танкера стався витік 1500 тонн мазуту у внутрішні та територіальні води України.

За процесуального керівництва Мелітопольської окружної прокуратури капітану російського танкера повідомлено про підозру за фактом забруднення моря, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 243 КК України).

За даними слідства, у грудні 2024 року російський нафтовий танкер під керуванням капітана – громадянина держави-агресора йшов територіальними водами України, здійснюючи перевезення 4-х тис тонн мазуту М-100 з Волгограда до порту «Кавказ».

Підозрюваний, усупереч вимогам мореплавства, не врахував погодні умови в акваторії Азовського та Чорного морів, а також у Керченській протоці, що призвело до аварії судна. Через механічні ушкодження танкера стався витік 1500 тонн мазуту у внутрішні та територіальні води України.

Це призвело до забруднення моря, спричинило шкоду його живим ресурсам та завдало державі збитків на понад 20 млрд грн.