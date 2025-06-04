Капітану російського танкера повідомлено про підозру у забрудненні Чорного моря мазутом зі збитками на 20 млрд грн

За процесуального керівництва Мелітопольської окружної прокуратури капітану російського танкера повідомлено про підозру за фактом забруднення моря, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 243 КК України).
За даними слідства, у грудні 2024 року російський нафтовий танкер під керуванням капітана – громадянина держави-агресора йшов територіальними водами України, здійснюючи перевезення 4-х тис тонн мазуту М-100 з Волгограда до порту «Кавказ».
Підозрюваний, усупереч вимогам мореплавства, не врахував погодні умови в акваторії Азовського та Чорного морів, а також у Керченській протоці, що призвело до аварії судна. Через механічні ушкодження танкера стався витік 1500 тонн мазуту у внутрішні та територіальні води України.
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Це призвело до забруднення моря, спричинило шкоду його живим ресурсам та завдало державі збитків на понад 20 млрд грн.