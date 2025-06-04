За добу росіяни поранили вісім людей на Херсонщині - били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах

За минулу добу в Херсонській області вісім людей дістали поранень через російські обстріли.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Золота Балка, Інгулець, Качкарівка, Кізомис, Киселівка, Комишани, Микільське, Монастирське, Новоберислав, Новоолександрівка, Новорайськ, Нововоронцовка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Розлив, Ромашкове, Садове, Станіслав, Софіївка, Тягинка, Червоний Маяк, Чорнобаївка, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджено три багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони та пункт базування екстреної медичної допомоги.