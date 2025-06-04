За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1020 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 991820 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 991820 (+1020)
- танків ‒ 10884 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 22678 (+7)
- артилерійських систем – 28711 (+88)
- РСЗВ – 1402 (+0)
- засоби ППО ‒ 1176 (+0)
- літаків – 413 (+0)
- гелікоптерів – 336 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38924 (+176)
- крилаті ракети ‒ 3271 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50730 (+123)
- спеціальна техніка ‒ 3907 (+2).
Дані уточнюються.