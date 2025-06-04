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Сили оборони ліквідували ще 1020 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 991820 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1020 російських окупантів
Архівне фото
Фото: Сухопутні війська

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1020 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 991820 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 991820 (+1020) 
  • танків ‒ 10884 (+3) 
  • бойових броньованих машин ‒ 22678 (+7)
  • артилерійських систем – 28711 (+88)
  • РСЗВ – 1402 (+0)
  • засоби ППО ‒ 1176 (+0) 
  • літаків – 413 (+0) 
  • гелікоптерів – 336 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38924 (+176) 
  • крилаті ракети ‒ 3271 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50730 (+123) 
  • спеціальна техніка ‒ 3907 (+2). 

Дані уточнюються. 
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