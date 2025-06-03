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Роберт "Мадяр" Бровді став командувачем Сил безпілотних систем

Сухаревського перевели на посаду заступника командувача ОК "Схід". 

Роберт "Мадяр" Бровді став командувачем Сил безпілотних систем
командир Птахів Мадяра Роберт Бровді
Фото: АрміяInform

Командир 414 бригади Роберт Бровді ("Мадяр)" очолив Сили безпілотних систем. Відповідний указ опублікували 3 червня на сайті президента.

До цього Сили безпілотних систем очолював Вадим Сухаревський. Він був єдиним очільником цього роду сил, створеного лише торік. 

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Сухаревський тепер буде заступником командувача оперативного командування "Схід", а його завданням є модернізація цього командування і впровадження "нових змін і підходів".

Також він пояснив призначення Бровді.

"Його досвід роботи з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування", – сказав він. 

Роберт Бровді цього року отримав звання Героя України. За даними Еспресо, на початку повномасштабної війни він очолив стрілецький взвод 2-ї штурмової роти 206-го батальйону ТрО у складі 28-ї окремої механізованої бригади. 

У травні-червні 2022 заснував власний підрозділ аеророзвідки "Птахи Мадяра". Згодом він масштабувався до ротно-тактичної групи в складі 59-ої бригади, а вона – до батальйону, полку і окремої бригади. 

Військові "Птахів Мадяра" беруть участь у боях на найважчих напрямках і застосовують інноваційні підходи в веденні операцій. 

За словами Умєрова, нинішні зміни мають одну мету – "посилити наших хлопців на фронті, забезпечити їх усім необхідним для ефективної боротьби".

Сухаревський, коментуючи звільнення з посади голови СБС, сказав, що бачення стосовно подальшого розвитку цих сил у нього і керівництва розійшлися. 

"Я пишаюся тим, що мав честь очолювати СБС у перший, найскладніший рік їх становлення. Цей рік, хоча й неповний, було проведено з користю. Ми сформували і відразу закріпили на практиці засади, на яких функціонує цей унікальний для світу рід сил. В портфоліо СБС — власні інноваційні розробки, унікальні і успішні бойові операції, нова модель відповідального рекрутингу. Водночас на цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі", – йдеться на сторінці СБС від імені Сухаревського. 

  • Сьогодні президент звільнив командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого, який подав у відставку після російського удару по полігону з бійцями. Після розмови з президентом Драпатий повідомив, що залишатиметься у строю. Він призначений командувачем Об'єднаних сил. 

  • Командувачем Десантно-штурмових військ призначений Олег Апостол. Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу.
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