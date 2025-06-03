Головне за вівторок, 3 червня: обстріл Чистоводівки, понад 130 боєзіткнень, спецоперація СБУ щодо Кримського мосту

Бойові дії на Донеччині, 134 бойових зіткнення, ворожі обстріли, кадрові перестановки в Збройних силах. Яким запам’ятається 1196-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 червня відбулося 134 бойових зіткнення.

Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби відбулась на Покровському напрямку – 37.

На Новопавлівському напрямку відбулось 24 боєзіткнення, на Курському ще 20.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 червня – в новині.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження 41 військового літака росіян під час спецоперації Служби безпеки України 1 червня.

За інформацією командування, вдалося знищити стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден РФ.

«Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден», - йдеться в повідомленні Генштабу.

Детальніше про спецоперацію читайте у матеріалі LB.ua "Малюк і карлсони. Чорний день російської стратегічної авіації".

Унаслідок обстрілу села Чистоводівка на Ізюмщині загинули троє людей, ще троє поранені, повідомляє прокуратура.

Пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки. Загинула 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 31 і 53 роки. Один із загиблих – працівник, який проводив інтернет у селі і в момент обстрілу перебував на вулиці. Ще троє людей отримали поранення: двоє чоловіків 38 і 33 років та 71-річна мешканка.

Президент призначив Михайла Драпатого, який подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ після російського удару по полігону 1 червня, командувачем Об'єднаних сил.

Більше інформації – в новині.

Командувачем Сил безпілотних систем став Роберт "Мадяр" Бровді.

Вадима Сухаревського перевели на посаду заступника командувача ОК "Схід".

Нові кадрові рішення у Збройних силах України пояснив міністр оборони Рустем Умєров.

СБУ заявила про пошкодження опор Кримського мосту під водою.

“СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст – цього разу під водою! Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!” – повідомляє СБУ.

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна – 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон (республіканець від штату Луїзіана) підтримав відновлені зусилля Конгресу щодо запровадження санкцій проти Кремля через війну проти України, передає New York Post.

Видання зазначає, що підтримка спікером Палати представників законопроєкту, який має покарати російський режим, відбувається на тлі двопартійного прагнення в Сенаті запровадити проти Росії «санкції, що ламають кістки» (bone-breaking sanctions).

Докладніше – в новині.

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