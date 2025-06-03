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Внаслідок обстрілу села Чистоводівка на Харківщині загинули троє людей, ще троє поранені

Попередньо – окупанти здійснили обстріл з реактивної системи залпового вогню з касетними боєприпасами.

Внаслідок обстрілу села Чистоводівка на Харківщині загинули троє людей, ще троє поранені
Фото: прокуратура

Внаслідок обстрілу села Чистоводівка на Ізюмщині загинули троє людей, ще троє поранені, повідомляє прокуратура. 

За даними слідства, 3 червня близько 10:30 російська армія обстріляла село Чистоводівка Ізюмського району. Попередньо – з реактивної системи залпового вогню з касетними боєприпасами.

Пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки. Загинула 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 31 і 53 роки. Один із загиблих – працівник, який проводив інтернет у селі і в момент обстрілу перебував на вулиці.

Ще троє людей отримали поранення: двоє чоловіків 38 і 33 років та 71-річна мешканка.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять процесуальні дії для фіксації злочину та збору доказів, необхідних для подальшого притягнення винних до відповідальності.

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