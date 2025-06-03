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У Харкові агент ФСБ влаштувався на будівництво командних пунктів ЗСУ, щоб наводити на них російські ракети

Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

У Харкові агент ФСБ влаштувався на будівництво командних пунктів ЗСУ, щоб наводити на них російські ракети
Фото: СБУ

У Харкові затримали ще одного агента ФСБ Росії. Ним виявився 32-річний співробітник будівельної компанії, яка зводить запасні командні пункти для оборонців міста. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, зрадник влаштувався до цієї фірми, щоб коригувати ракетно-бомбові атаки по новозбудованих об’єктах ЗСУ. Чоловік дізнавався координати цих локацій, коли встановлював вентиляційні системи для підземних укриттів. Окрім передачі геолокацій він також інформував ворога про інженерні особливості потенційних цілей.

Для конспірації зрадник видаляв з телефону все листування з куратором після кожного сеансу зв’язку.

У процесі розслідування додатково встановлено, що він також фіксував рух бронетехніки українських військ у напрямку передової. Приховані відеозйомки він робив на камеру телефона, коли повертався додому після робочої зміни.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зрадник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Раніше до 15 років ув’язнення засудили агента ФСБ, який коригував ракетні атаки РФ по Києву

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