​Укренерго не прогнозує відключень електрики влітку навіть за пікового споживання в спекотні дні

Цьогоріч ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як у 2024-му

Наразі немає високого ризику введення графіків відключень електроенергії навіть за пікового споживання у спекотні дні.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Наразі про високий ризик застосування заходів обмеження влітку (навіть у період піку споживання в умовах спеки) – не йдеться. Ремонтна кампанія на основних об’єктах генерації була спланована таким чином, щоб енергосистема була максимально спроможною забезпечити потреби всіх споживачів", - йдеться в повідомленні.

В компанії зауважили, що цьогоріч ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як у 2024-му. Крім того, завдяки відновлювальним роботам енергетики повернули до роботи частину пошкоджені минулоріч об’єкти генерації та відновили мережі системи передачі.

Позитивно вплинуло на стан енергосистеми також будівництво нових об'єктів розподіленої генерації.

У квітні Укренерго спростувало інформацію про підготовку відключень, але закликало громадян споживати енергію ощадливо.