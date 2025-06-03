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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 2 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 169 людей, зокрема 23 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 2 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 2 отримали поранення. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 2 червня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Яблунівці, по 1 у Краматорську і Сергіївці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 3 червня.

Покровський район. У Білицькому пошкоджено інфраструктурний об'єкт та адмінбудівлю, у Мирнограді — 2 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки і 2 автівки. У Миколаївці пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 3 п'ятиповерхівки та адмінбудівлю. У Краматорську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено промзону, адмінбудівлю, крамницю і інфраструктуру. У Сергіївці Андріївської громади загинула людина, пошкоджено 4 будівлі. У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено 4 сільгоспбудівлі. У Яблунівці Іллінівської громади 2 людини загинули, пошкоджено 6 будинків; в Олександро-Калиновому пошкоджено 4 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 6 приватних будинків, лінію електропередач і газогін.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

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