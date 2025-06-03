Зранку росіяни вчергове атакували Одесу ударними безпілотниками. Постраждало пʼятеро людей.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок удару загорівся склад з продуктами харчування, пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі. Поранення дістали пʼятеро людей. Один із них шпиталізований у стані середнього ступеню важкості. Іншим допомога була надана на місці", - написав він у Telegram.

Всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці документують злочини росіян проти цивільного населення.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також додали, що внаслідок атаки за різними адресами спалахнули пожежі, наймасштабніша - на складі з продуктами, також в приватному секторі згоріли дві автівки, постраждали гаражі та будинки.

"Від ДСНС залучались 22 одиниці техніки та 72 рятувальники , також від добровольців, підрозділу Національної гвардії та підрозділу міської ради - 3 одиниці техніки та 12 осіб", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС Одеса, наслідки обстрілу