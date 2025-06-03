Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала Одесу дронами: постраждали п'ятеро людей, а також горів склад із продуктами

Також пошкоджені житлові будинки і легкові автомобілі. 

Росія атакувала Одесу дронами: постраждали п'ятеро людей, а також горів склад із продуктами
Одеса, наслідки обстрілу
Фото: ДСНС

Зранку росіяни вчергове атакували Одесу ударними безпілотниками. Постраждало пʼятеро людей.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 

"Внаслідок удару загорівся склад з продуктами харчування, пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі. Поранення дістали пʼятеро людей. Один із них шпиталізований у стані середнього ступеню важкості. Іншим допомога була надана на місці", - написав він у Telegram. 

Всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці документують злочини росіян проти цивільного населення.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також додали, що внаслідок атаки за різними адресами спалахнули пожежі, наймасштабніша - на складі з продуктами, також в приватному секторі згоріли дві автівки, постраждали гаражі та будинки. 

"Від ДСНС залучались 22 одиниці техніки та 72 рятувальники , також від добровольців, підрозділу Національної гвардії та підрозділу міської ради - 3 одиниці техніки та 12 осіб", - йдеться в повідомленні.

Одеса, наслідки обстрілу
Фото: ДСНС
Одеса, наслідки обстрілу

Одеса, наслідки обстрілів
Фото: ДСНС
Одеса, наслідки обстрілів

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies