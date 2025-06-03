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Слідство.інфо: Ахметов приховував другу родину та майно на 78 млн євро

Найбагатший українець має двох дітей з "таємною" дружиною.

Слідство.інфо: Ахметов приховував другу родину та майно на 78 млн євро
Рінат Ахметов
Фото: ФК "Шахтар"

Журналісти "Слідство.інфо" оприлюднили розслідування щодо бізнесмена Ріната Ахметова, у якому стверджують, що найбагатший громадянин України упродовж 18 років мав таємну родину.

У 2007 році уродженка Донецька Аліна Литвиненко придбала палац у Конча-Заспі в компанії, пов'язаної з Ахметовим. Дев'ять років потому вона стала власницею фірми, що раніше належала Ахметову, на балансі якої перебували 12 гектарів землі на березі Дніпра.

З реєстрів зрозуміло, що в цей час у бізнесмена та Литвиненко народилося двоє дітей. Наразі вони, хоч і є лише школярами, володіють компанією, за якою закріплене шале у Куршевелі площею 217 квадратних метрів вартістю 78 мільйонів євро. 

Пресслужба групи CKM, власником якої є Рінат Ахметов, у відповідь на запит журналістів повідомила, що сімейний стан бізнесмена не змінився. Офіційно його дружиною є Лілія Ахметова (Смирнова), вони мають двох синів.   

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