Майно «ПівдГЗК» передали в податкову заставу (додана позиція «ПівдГЗК»)

Протягом трьох років компанія виплатила 29,8 млрд грн дивідендів на користь 12 кіпрських компаній, заявив керівник ДПС України.

Майно акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» передали у податкову заставу через несплату податкового зобов’язання.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

«Сплатити ці кошти до бюджету "ПівдГЗК" зобовʼязав Верховний Суд. Протягом трьох років компанія виплатила 29,8 млрд грн дивідендів на користь 12 кіпрських компаній. Однак реальними отримувачами доходу були структури в Нідерландах — отже, підстав для застосування пільгової ставки не було», — пояснив Кравченко.

За словами керівника ДПС, боржник проігнорував десятиденний строк, передбачений Податковим кодексом для добровільного виконання зобовʼязання. Із початку травня сума офіційно вважається податковим боргом.

«ДПС вже направила боржнику лист, податкову вимогу та ухвалила рішення про опис майна. На підставі акту, узгодженого з платником податків, майно зареєстровано у податкову заставу», — повідомив очільник служби.

Кравченко додав, що в разі несплати боргу майно реалізують. На заборгованість також нараховується пеня — 120% річних облікової ставки НБУ.

Оновлено 22:00 Згодом пресслужба Південного ГЗК відреагувала на інформацію від ДПС.

“Вважаємо заяви Державної податкової служби України про наявність податкового боргу у Акціонерного товариства “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” передчасними, оскільки триває судове оскарження дії ДПС”, - йдеться у повідомленні.

Пресслужба зазначила, що “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” звернувся до адміністративного суду з окремим позовом до ДПС щодо визнання протиправними дії посадових осіб ДПС, скасування податкової вимоги та рішення про опис майна у податкову заставу.

Отже, остаточну відповідь на претензії ДПС мають надати українські суди, наголосили в "ПівдГЗК".