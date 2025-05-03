Російська армія внаслідок чергового обстрілу пошкодила будівлю Державної податкової служби в Купʼянському районі Харківської області.
Про це повідомив голова ДПС України Руслан Кравченко.
За його словами, постраждало приміщення Купʼянської ДПІ, розташоване в одному з селищ району. У будівлі вибиті вікна, двері, пошкоджено фасад.
«На щастя, жертв серед працівників немає», — зазначив Кравченко.
Він додав, що фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків і відновленням роботи інспекції.
- Того ж дня у Куп'янську Харківської області російська армія скинула КАБ на пожежну частину.