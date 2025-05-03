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Окупанти пошкодили будівлю податкової на Харківщині

Потерпілих немає.

Окупанти пошкодили будівлю податкової на Харківщині
пошкодена будівля податкової на Харківщині
Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Російська армія внаслідок чергового обстрілу пошкодила будівлю Державної податкової служби в Купʼянському районі Харківської області.

Про це повідомив голова ДПС України Руслан Кравченко.

пошкодена будівля податкової на Харківщині
Фото: Facebook/Руслан Кравченко
пошкодена будівля податкової на Харківщині

За його словами, постраждало приміщення Купʼянської ДПІ, розташоване в одному з селищ району. У будівлі вибиті вікна, двері, пошкоджено фасад.

«На щастя, жертв серед працівників немає», — зазначив Кравченко.

Він додав, що фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків і відновленням роботи інспекції.

пошкодена будівля податкової на Харківщині
Фото: Facebook/Руслан Кравченко
пошкодена будівля податкової на Харківщині

  • Того ж дня у Куп'янську Харківської області російська армія скинула КАБ на пожежну частину.
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