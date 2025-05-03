Російська армія внаслідок чергового обстрілу пошкодила будівлю Державної податкової служби в Купʼянському районі Харківської області.

Про це повідомив голова ДПС України Руслан Кравченко.

Фото: Facebook/Руслан Кравченко пошкодена будівля податкової на Харківщині

За його словами, постраждало приміщення Купʼянської ДПІ, розташоване в одному з селищ району. У будівлі вибиті вікна, двері, пошкоджено фасад.

«На щастя, жертв серед працівників немає», — зазначив Кравченко.

Він додав, що фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків і відновленням роботи інспекції.

Фото: Facebook/Руслан Кравченко пошкодена будівля податкової на Харківщині