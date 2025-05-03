У ГУР підтвердили знищення російського бойового літака морським дроном Magura

Це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

Воїни ГУР у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ударом з морського дрона Magura знищили ворожий бойовий літак Су-30.

Про це повідомляє ГУР МО.

"2 травня 2025 року спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 ― це перше у світі знищення бойового літака морським дроном", — ідеться у повідомленні.

У ГУР наголошують, що удар став історичним. Це перше у світі знищення бойового літака ракетою безпілотної морської платформи Magura.

"Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів,спалахнув у повітрі та зрештою впав у море — на дно володінь безжального “Нептуна”, — ідеться у повідомленні.

Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійск, де росіяни ховають залишки свого чорноморського флоту.