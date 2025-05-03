За місяць сапери Міноборони очистили понад 5,8 тисячі га звільнених територій

Підрозділи розмінування Міністерства оборони України у квітні 2025 року обстежили та очистили від вибухонебезпечних предметів 5 850 га деокупованих територій.
Про це йдеться на сайті відомства.
Зокрема, було очищено:
- 5 305,26 га земель сільськогосподарського призначення,
- 16,29 км автомобільних доріг,
- 7,67 км ліній електропередачі,
- 10,98 га житлових ділянок.
За місяць сапери виявили та знешкодили 6 935 вибухонебезпечних предметів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ знищили вже 438 862 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Станом на кінець квітня в Україні сертифіковані 87 операторів протимінної діяльності. Додали у Міноборони.