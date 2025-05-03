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За місяць сапери Міноборони очистили понад 5,8 тисячі га звільнених територій

Фахівці виявили та знешкодили 6 935 вибухонебезпечних предметів.

За місяць сапери Міноборони очистили понад 5,8 тисячі га звільнених територій
замінована територія
Фото: ДСНС

Підрозділи розмінування Міністерства оборони України у квітні 2025 року обстежили та очистили від вибухонебезпечних предметів 5 850 га деокупованих територій. 

Про це йдеться на сайті відомства.

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Зокрема, було очищено:

  • 5 305,26 га земель сільськогосподарського призначення,
  • 16,29 км автомобільних доріг,
  • 7,67 км ліній електропередачі,
  • 10,98 га житлових ділянок.

За місяць сапери виявили та знешкодили 6 935 вибухонебезпечних предметів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ знищили вже 438 862 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Станом на кінець квітня в Україні сертифіковані 87 операторів протимінної діяльності. Додали у Міноборони.
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