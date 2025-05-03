Сили оборони: росіяни посилили тиск на південному напрямку фронту

Російські війська активізували атаки на позиції Сил оборони на південному напрямку фронту, застосовуючи дрони та артилерію.

Про це заявляє речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"На півдні України противник значно активізував атаки на наші позицї, а також безперервно обстрілює прифронтові території з артилерії та завдає ударів дронами-камікадзе", — ідеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 російські штурми у районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького та в напрямку Одрадного і Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Високого (колишнє Червоне), українські війська успішно відбили шість ворожих атак.

На Оріхівському напрямку, в районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка і Степове, росіяни здійснили п’ять штурмів позицій Сил оборони.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, підкреслив Волошин.

За його словами, 2 травня були зафіксовані майже 250 російських обстрілів з використанням понад 900 боєприпасів.

За добу росіяни завдали майже 500 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій, зокрема застосовували баражуючі боєприпаси типу "Ланцет", та здійснили близько 240 скидів з безпілотників, використавши понад 280 боєприпасів.

Атак FPV-дронів зазнавали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської областей.

Російські війська завдали шість авіаційних ударів по населенню і критичній та соціальній інфраструктурі, застосувавши 22 керовані авіабомби (КАБ) і 42 некеровані авіаційні ракети (НАР).