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Ворожа армія завдала авіаударів по прифронтовому селищу Харківщини, двоє поранених

Через ворожу атаку постраждали жінки 86 та 72 років. 

Ворожа армія завдала авіаударів по прифронтовому селищу Харківщини, двоє поранених
Фото: ДСНС

Уранці 3 травня армія РФ завдала масованого удару БпЛА по прифронтовому селищу на Харківщині, сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

"Сьогодні під ранок ворог завдав масованого удару по центральній частині селища Великий Бурлук Куп'янського району. В результаті обстрілів зруйновано двоповерхову торговельну будівлю", — ідеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілів сталася пожежа на площі 2000 м кв. Крім того, частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адміністративні будівлі, торговельні заклади та павільйони. 

Через ворожу атаку постраждали жінки 86 та 72 років. 

  • Уночі російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками з термобаричними бойовими частинами.
  • Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини тощо. Різного ступеня тяжкості травми та гострий шок отримала 51 людина. Серед постраждалих двоє дівчат віком 11 та 16 років. 
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