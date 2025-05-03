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ВМС: у Чорному морі перебувають три російські носії "Калібрів"

Загальний залп 18 ракет.

ВМС: у Чорному морі перебувають три російські носії "Калібрів"
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія, станом на 06:00 3 травня, тримає у Чорному морі три носії крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 18 ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"В Чорному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 18 ракет", — інформують у ВМС.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, у Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 2 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 6 суден, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Фото: ВМС
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