ВМС: у Чорному морі перебувають три російські носії "Калібрів"

Росія, станом на 06:00 3 травня, тримає у Чорному морі три носії крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 18 ракет.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
"В Чорному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 18 ракет", — інформують у ВМС.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, у Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 2 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 6 суден, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.