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Зеленський прокоментував обстріл Харкова: "Кожна ніч перетворюєтся на жах"

Президент наголосив на відсутності військових цілей у середмісті.

Зеленський прокоментував обстріл Харкова: "Кожна ніч перетворюєтся на жах"
Наслідки обстрілу Харкова
Фото: ДСНС

Глава держави Володимир Зеленський у Telegram відреагував на вечірній обстріл росіянами Харкова, внаслідок якого було завдано значних пошкоджень цивільній інфраструктурі, а понад 40 людей зазнали поранень.

Президент назвав "нелюдами" тих, віддає та виконує накази щодо націлювання "шахедів" на мирні міста. Зеленський підкреслив, що "жодних військових цілей не було і не могло бути". Росія, за його словами, "б'є по житловій забулові саме тоді, коли українці вдома та вкладають своїх дітей спати".

Майже кожна ніч в Україні "обертається на жах, поки світ зволікає з рішеннями". Тому президент закликав партнерів, які прагнуть миру, посилювати ППО та примусити Росію зупинитися шляхом сили та санкцій.  
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