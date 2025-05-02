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Поліцейські підозрюють харків’янина у незаконному переправленні чоловіків призовного віку за кордон

За свої послуги чоловік отримував 6 тис. доларів. 

Поліцейські підозрюють харків’янина у незаконному переправленні чоловіків призовного віку за кордон
Поліцейські підозрюють харків’янина у незаконному переправленні чоловіків призовного віку за кордон
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліцейські викрили 54-річного харків’янина, який організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон України.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник через знайомих підшукував чоловіків призовного віку, які мали фінансову можливість та намір ухилитися від мобілізації шляхом списання з військового обліку як непридатних до військової служби за станом здоров’я”, - розповіли в поліції.

Чоловік через посібників оформлював фіктивні довідки про захворювання, щоб отримати відстрочку від мобілізації та незаконно переправитись через державний кордон.

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За свої послуги чоловік отримував 6 тис. доларів. 

Також харків’янин надавав особам призовного віку направлення для проходження ВЛК та так звані “бойові повістки”. Це робилось для введення в оману посадових осіб ТЦК Харкова. Він інструктував, як використовувати вказані повістки під час перевірки військово-облікових документів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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