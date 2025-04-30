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На один рік і з випробувальним терміном: у Раді зареєстрували законопроєкт про спеціальні контракти для українців 60+

За словами ініціатора законопроєкту Романа Костенка, буде можливість укласти договір про проходження військової служби терміном на рік з можливістю продовження. 

На один рік і з випробувальним терміном: у Раді зареєстрували законопроєкт про спеціальні контракти для українців 60+
Фото: facebook/Генштаб ЗСУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження спеціальних контрактів для громадян України від 60 років. Як відомо, зараз мобілізаційний вік встановлено від 25 до 60. 

Член оборонного комітету Роман Костенко повідомив, що законопроєкт №13229 надасть право українцям 60 і більше років добровільно укладати контракти для проходження військової служби. Контракти будуть терімном на один рік. 

"Для офіцерів віком 60+ потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від Генерального штабу ЗСУ", – розповів Костенко. 

На сайті ВР цей документ уже є, але поки що без тексту. 

У коментарі lb.ua Роман Костенко повідомив, що для таких добровольців буде випробувальний термін на два місяці. Після завершення річного контракту його можна продовжити на аналогічний строк. 

"На один рік (контракт. – Ред.). Два місяці випробовувальний термін. Потім можна ще на рік", – прокоментував депутат. 

  • Спеціальні контракти передбачені і для громадян, молодших від 25 років. Українці віком від 18 до 24 років можуть укласти контракти та отримати додаткові переваги: безкоштовну вищу освіту, можливість виїзду за кордон після служби та додаткову грошову винагороду. 
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