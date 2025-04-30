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Держспецзв’язку: у другому півріччі 2024 року кількість російських кібератак зросла майже вполовину

Фахівці відзначають суттєве підвищення складності атак та рівня чутливості об’єктів, на які вони були спрямовані.

Держспецзв’язку: у другому півріччі 2024 року кількість російських кібератак зросла майже вполовину
Фото: ANSA

Серед тенденцій другої половини 2024 року – зростання кількості на 48%, свідчать аналітичні дані Держспецзв’язку.

Команда CERT-UA відзначає суттєве підвищення складності атак та рівня чутливості об’єктів, на які вони були спрямовані. Російські хакери активно впроваджують автоматизацію, застосовують supply chain атаки для проникнення через постачальників програмного забезпечення, комбінують техніки шпигунства і саботажу.

Основний вектор атак – збір розвідданих, які можуть вплинути на оперативну ситуацію на фронті. Зокрема, противник націлений на системи ситуаційної обізнаності та спеціалізовані оборонні підприємства.

2024 рік продемонстрував перехід російської кіберстратегії до нової фази: масштабніші, складніші й краще скоординовані операції із залученням автоматизованих інструментів та фокусом на supply chain.

Водночас підвищення рівня кібергігієни серед українських організацій, удосконалення механізмів раннього виявлення загроз і розширення міжнародної співпраці дозволили запобігти значній частині атак ще на ранніх стадіях, зазначають у Держспецзв’язку.
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