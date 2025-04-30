РФ запустила по Україні понад сотню дронів, ППО збила майже половину з них

Ще 22 безпілотники-імітатори не досягли цілей.

У ніч на 30 квітня Росія запустила по території України 108 безпілотників. ППО збила 50 із них, а ще 22 – локаційно втрачені.

"У ніч на 30 квітня 2025 року (із 21.30 29 квітня) противник атакував 108-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим", – повідомили у Повітряних силах.

Основними напрямками удару були Дніпро та Харків.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11.30 підтверджено збиття 50 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 22 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина. Станом на 12:00 два ворожі БпЛА перебували в повітряному просторі України.