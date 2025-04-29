Франція звинуватила російське ГРУ в кібератаках

Франція засудила використання російською військовою розвідкою (ГРУ) хакерського угруповання APT28, який став джерелом численних кібератак на французькі інтереси.
Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Франції.
За даними французької сторони, з 2021 року цей метод атаки застосовувався проти десятка об'єктів у Франції — державних установ, приватних компаній, а також спортивної організації, пов’язаної з підготовкою до Олімпійських і Паралімпійських ігор 2024 року.
У МЗС Франції нагадали, що Росія використовувала APT28 також у кібератаці на телеканал TV5Monde у 2015 році та під час спроби дестабілізувати виборчий процес у Франції в 2017 році.
Крім того, це угруповання активно застосовують на атак на українську інфраструктуру в умовах агресії Росії, зокрема ,силами підрозділу 20728 ГРУ. Також APT28 неодноразово був задіяний у атаках на країни ЄС. У зв’язку з цим ЄС запровадив санкції проти осіб та структур, причетних до атак.
«Такі дестабілізаційні дії є неприйнятними і негідними постійного члена Ради безпеки ООН. Вони суперечать нормам відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, які Росія сама підтримала», — йдеться в заяві французького МЗС.
Франція наголосила, що разом із партнерами готова застосовувати всі наявні інструменти, щоб попереджати, стримувати та протидіяти шкідливим діям Росії у кіберпросторі.
- У травні 2024-го МЗС Чехії розповіло про кібератаку угруповання APT28. Із 2023 року деякі чеські установи стали об'єктом кібератак із використанням раніше невідомої вразливості у Microsoft Outlook. Режим роботи та спрямованість цих атак відповідали профілю угруповання APT28.
- Торік восени у Німеччині хакери атакували агентство безпеки польотів. А у січні 2023 року хакери з APT28 зламали поштовий сервер Соціал-демократичної партії.