Суд ЄС заборонив Мальті видавати "золоті паспорти"

Скаргу подала Європейська комісія, яка вважає, що ця схема порушує правила ЄС про громадянство.

Верховний суд ЄС визнав незаконною програму "золотих паспорті" у Мальті, яка дозволяє іноземцям купувати громадянство в обмін на інвестиції.

Відповідне рішення опубліковане на сайті суду.

Скаргу подала Європейська комісія, яка вважає, що ця схема порушує правила ЄС про громадянство.

Програма надавала людям можливість отримати громадянство Мальти (а з ним і право працювати по всьому ЄС), навіть якщо вони не мали родинних зв’язків або нерухомості в цій країні.

Суд погодився з Єврокомісією і визнав, що така схема "є комерціалізацією надання статусу громадянина держави-члена", а отже це "несумісно з розумінням цього фундаментального статусу, яке випливає з Договорів ЄС".