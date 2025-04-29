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Суд ЄС заборонив Мальті видавати "золоті паспорти"

Скаргу подала Європейська комісія, яка вважає, що ця схема порушує правила ЄС про громадянство. 

Суд ЄС заборонив Мальті видавати "золоті паспорти"
Мальта
Фото: EPA/UPG

Верховний суд ЄС визнав незаконною програму "золотих паспорті" у Мальті, яка дозволяє іноземцям купувати громадянство в обмін на інвестиції.

Відповідне рішення опубліковане на сайті суду.

Скаргу подала Європейська комісія, яка вважає, що ця схема порушує правила ЄС про громадянство. 

Програма надавала людям можливість отримати громадянство Мальти (а з ним і право працювати по всьому ЄС), навіть якщо вони не мали родинних зв’язків або нерухомості в цій країні.

Суд погодився з Єврокомісією і визнав, що така схема "є комерціалізацією надання статусу громадянина держави-члена", а отже це "несумісно з розумінням цього фундаментального статусу, яке випливає з Договорів ЄС".

  • Напередодні видання Financial Times повідомило, що російські бізнесмени та можновладціі, які потрапили під санкції ЄС, США чи України, отримали паспорти Мальти за схемою "золотої візи", яка дозволяє їм частково обходити заборону на в’їзд. 
  • Раніше на тлі подібних викриттів Кіпр і Болгарія під тиском Брюсселя відмовилися від програм продажу "золотих паспортів". Але уряд Мальти продовжував свою схему, стверджуючи, що він посилив перевірки і заборонив купувати свої паспорти громадянам РФ та Білорусі.
  • Єврокомісія закликала ЄС скасувати "золоті паспорти" і зупинити продаж віз громадянам РФ та Білорусі ще в 2022 році.
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