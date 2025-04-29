​Трамп назвав "історичними" перші 100 днів свого президентства

45-й і 47 президент США Дональд Трамп оцінив свої перші 100 днів на посаді другого президентства як "історичні".
"У наші історичні перші 100 днів я з гордістю повідомляю, що Управління кадрів президента перевищив 80% всіх політичних наймів у наших найбільших міністерствах, включаючи Міністерство юстиції, Державний департамент, Міністерство оборони, Міністерство фінансів, Міністерство у справах ветеранів та Міністерство торгівлі США", - написав він у соцмережі Х.
Він також наголосив, що його адміністрація "побила всі рекорди, встановлені попередніми урядами", і продовжуватиме працювати над наймом найкращих фахівців, які допоможуть "вступити в Золотий вік нашої країни".
"Зробимо Америку знову великою!" - додав Трамп.
Як повідомляло видання Bloomberg, Трамп має намір провести радикальне скорочення та реструктуризацію Державного департаменту. Наказ ліквідує десятки посад і відділів, зокрема тих, що займаються питаннями клімату, біженців, демократії та Африки, а також Бюро міжнародних організацій, яке підтримує зв’язок з ООН. Також передбачено різке скорочення дипломатичних операцій у Канаді.
- Нещодавно конгресмен-демократ Шрі Танедар представив сім статей імпічменту проти Трампа. Причиною такого кроку він назвав "масштабне зловживання владою, кричущі порушення Конституції та акти тиранії, які підривають американську демократію і загрожують верховенству права".
- Під час першого терміну Трампу двічі оголошували імпічмент – за тиск на Україну з метою розслідування щодо Гантера Байдена і - підбурювання до насильства, що призвело до заворушень у Капітолії 6 січня.