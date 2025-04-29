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​Трамп назвав "історичними" перші 100 днів свого президентства

47 президент США заявив, що його адміністрація побила рекорди всіх попередніх урядів

​Трамп назвав "історичними" перші 100 днів свого президентства
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі зі ЗМІ у Білому дому у Вашингтоні, 25 березня 2025 року
Фото: EPA/UPG

45-й і 47 президент США Дональд Трамп оцінив свої перші 100 днів на посаді другого президентства як "історичні". 

"У наші історичні перші 100 днів я з гордістю повідомляю, що Управління кадрів президента перевищив 80% всіх політичних наймів у наших найбільших міністерствах, включаючи Міністерство юстиції, Державний департамент, Міністерство оборони, Міністерство фінансів, Міністерство у справах ветеранів та Міністерство торгівлі США", - написав він у соцмережі Х.

Він також наголосив, що його адміністрація "побила всі рекорди, встановлені попередніми урядами", і продовжуватиме працювати над наймом найкращих фахівців, які допоможуть "вступити в Золотий вік нашої країни". 

"Зробимо Америку знову великою!" - додав Трамп.

Як повідомляло видання Bloomberg, Трамп має намір провести радикальне скорочення та реструктуризацію Державного департаментуНаказ ліквідує десятки посад і відділів, зокрема тих, що займаються питаннями клімату, біженців, демократії та Африки, а також Бюро міжнародних організацій, яке підтримує зв’язок з ООН. Також передбачено різке скорочення дипломатичних операцій у Канаді.

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