​Трамп підписав указ, який повертає пластикові соломинки замість паперових

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує політику адміністрації Джо Байдена щодо поетапної відмови від федеральних закупівель виробів із одноразового пластику, зокрема - соломинок для напоїв.

Про це повідомляє The Guardian.

Трамп зазначив, що бумажні соломинки - "нефункціональні, містять хімічні речовини, які можуть становити загрозу для здоров'я людини; вони дорожчі у виробництві, ніж пластикові; і часто вимагають використовувати кількох соломинок".

"Це абсурдна ситуація. Ми повертаємось до використання пластикових соломинок", - сказав Трамп під час підписання указу.

Раніше передвиборчий штаб Трампа продавав фірмові пластикові соломинки зі слоганом: "Ліберальні паперові трубочки не працюють".

Як відомо, адміністрація Байдена оголосила про план скорочення закупівлі одноразового пластику на федеральному рівні. Він передбачав замінити пластик на багаторазові або ті, що легко переробляються матеріали. Політика Байдена передбачала повне виключення пластикових соломинок та іншого одноразового пластику з роботи федеральних служб харчування і упаковки до 2027 року, і повної їхньої заборони до 2035 року.

У своєму дописі в соцмережах Трамп назвав таку політику "мертвою". Він також розпорядився протягом 45 днів розробити національну стратегію щодо відмови від використання паперових соломинок.

Трамп, який називає зміну клімату "шахрайством", також відкидає занепокоєння екологів щодо пластику. Після повернення до Білого дому він уже видав низку указів щодо довкілля: вийшов з Паризької кліматичної угоди та пообіцяв "бурити, крихітко, бурити" нафту.

"Я не думаю, що пластик вплине на акулу, коли вона їсть, пробираючись крізь океан", - говорив він.

Докладніше про перші укази Трампа читайте в матеріалі LB.ua "«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара".

Заборона одноразового пластику

За оцінками ООН, до 2050 року пластикових відходів у світовому океані буде більше, ніж риби, якщо людство не відмовиться від одноразових пляшок, пакетів та стаканчиків, а також косметики з пластиковими мікрочастинками.

У березні 2019 року Європарламент проголосував за заборону одноразового пластику. Законопроєкт передбачає, що з 2021 року в країнах ЄС заборонено використання одноразових виробів - зокрема, пластикового посуду, ватяних косметичних паличок, соломинок для пиття, які можуть виготовлятися з інших матеріалів, а з 2024 року пластикові пляшки продаватимуть тільки з прикріпленими до них кришками.

12 листопада 2019 року Верховна Рада України підтримала законопроєкт, що пропонує заборонити пластикові пакети з 2022 року в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм. Обмеження не будуть поширюватися на біорозкладні пакети, надлегкі пакети шириною до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бічних складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок). В Україні обмежено також використання пластикових пакетів.

У 2020 році Китай оголосив, що в найближчі п'ять років має намір зменшити використання і виробництво пластику, крім того, до кінця року пластикові пакети заборонили в супермаркетах і ТЦ у великих містах.

Канада оголосила про заборону використання одноразового пластику в 2021 році, аби врятувати океани від забруднення.