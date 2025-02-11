Гонконг подасть скаргу на США до Світової організації торгівлі

Гонконг подасть скаргу до Світової організації торгівлі щодо останніх тарифів США, стверджуючи, що США повністю проігнорували статус регіону як окремої митної території.
Про це, як пише Reuters, заявив головний секретар Адміністрації Гонконгу Ерік Чан.
"Це абсолютно суперечить правилам СОТ. Звичайно, вони повністю ігнорували Гонконг як окрему митну територію", – сказав він і додав, що Гонконг подає скаргу через цю "нерозумну домовленість".
Йдеться про рішення США запровадити 10% мита на товари з азіатського фінансового регіону.
Гонконг відомий як вільний і відкритий центр торгівлі, але нав’язування Китаєм Гонконгу масштабного закону про національну безпеку у 2020 році викликало критику з боку США та призвело до скасування особливого статусу колишньої британської колонії згідно із законодавством Штатів. Це посилило напруженість між Китаєм і США.
Згодом США встановили, що товари, вироблені в Гонконзі для експорту до США, повинні маркуватися як зроблені в Китаї, що поклало край одній із давніх конкурентних переваг Гонконгу як центру торгівлі.
- Поштова служба США минулого тижня призупинила прийом відправлень із Китаю та Гонконгу. Проте через декілька днів відновила прийом після короткотермінової паузи, викликаної скасуванням правила de minimis, яке дозволяло будь-кому відправляти пакунки вартістю менше 800 доларів до Сполучених Штатів без мит або необхідності проходження перевірок.
- На початку лютого президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю. Йшлося про збір 10% на товари з Китаю, що є доповненням до вже чинних мит у розмірі до 25%.
- У відповідь Китай вирішив обкласти митом у 15 та 10 % деякі американські товари, розпочати антитрастове розслідування проти техногіганта Google та обмежити експорт ключових мінералів з Китаю.