Гонконг подасть скаргу на США до Світової організації торгівлі

Скаргу подадуть через рішення США запровадити 10% мита на товари з азіатського фінансового регіону.

Гонконг подасть скаргу до Світової організації торгівлі щодо останніх тарифів США, стверджуючи, що США повністю проігнорували статус регіону як окремої митної території.

Про це, як пише Reuters, заявив головний секретар Адміністрації Гонконгу Ерік Чан.

"Це абсолютно суперечить правилам СОТ. Звичайно, вони повністю ігнорували Гонконг як окрему митну територію", – сказав він і додав, що Гонконг подає скаргу через цю "нерозумну домовленість".

Йдеться про рішення США запровадити 10% мита на товари з азіатського фінансового регіону.

Гонконг відомий як вільний і відкритий центр торгівлі, але нав’язування Китаєм Гонконгу масштабного закону про національну безпеку у 2020 році викликало критику з боку США та призвело до скасування особливого статусу колишньої британської колонії згідно із законодавством Штатів. Це посилило напруженість між Китаєм і США.

Згодом США встановили, що товари, вироблені в Гонконзі для експорту до США, повинні маркуватися як зроблені в Китаї, що поклало край одній із давніх конкурентних переваг Гонконгу як центру торгівлі.