Німецький концерн Rheinmetall поставив в Україну ще п'ять авіадесантних тактичних машин Caracal
Німецький концерн Rheinmetall поставив в Україну ще п'ять авіадесантних тактичних машин Caracal
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
"Будьте жорстокими": експрацівники в'язниць Росії розповіли про вказівки катувати українських полонених
"Будьте жорстокими": експрацівники в'язниць Росії розповіли про вказівки катувати українських полонених
Поворот до консерватизму чи популізму?
Поворот до консерватизму чи популізму?
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
ГоловнаСвіт

Politico: Трамп міг би переформувати USAID заради просування викопного палива

Союзники президента хочуть, щоб іноземна допомога була перепрофільована для сприяння розробці покладів нафти та газу в усьому світі.

Politico: Трамп міг би переформувати USAID заради просування викопного палива
Фото: ANSA

"Демонтаж" адміністрацією президента США Дональда Трампа USAID ‒ Агентства США з міжнародного розвитку ‒ може стати першим кроком у ширшому плані використання іноземної допомоги як системи підтримки викопного палива, пише Politico.

З моменту вступу на посаду республіканець призупинив на 90 днів більшість іноземної допомоги, наказав припинити програми різноманітності, справедливості та інклюзії (DEI) і призначив генерального директора Tesla Ілона Маска очільником Департаменту ефективності уряду (DOJE) ‒ для скорочення федеральних агентств і персоналу. 

Видання зазначає, що все це відповідає “Проєкту 2025” (Project 2025) ‒ політичному посібнику, створеному дослідницьким інститутом “Heritage Foundation” за участю понад 100 консервативних організацій. Водночас спроби адміністрації повністю “демонтувати” USAID на чолі з мільярдером Маском виходять за межі цього проєкту. Однак Project 2025 показує, чого хочуть союзники Трампа від зовнішньої допомоги США: сприяння викопному паливу та скасування законодавства іноземних держав, яке американська промисловість вважає обтяжливим. 

Консервативний проєкт закликає до скорочення роботи агентства, скасування його кліматичної політики та закриття програм, спрямованих на стримування глобального потепління. Він просуває антипрофспілкові реформи в Латинській Америці, дорікає USAID за припинення видобування “чистого викопного палива” в Африці та пропонує використовувати долари платників податків для “просування рішень приватного сектора для реальних проблем розвитку світу”.

“USAID має припинити свою війну з викопним паливом у країнах, що розвиваються, і підтримати відповідальне управління запасами нафти і газу як найшвидший спосіб покласти край болісним злиднях і потребам у відкритій іноземній допомозі”, ‒ йдеться у проєкті.

Підписуйтесь на наш Google News

Держсекретар Марко Рубіо ініціює перегляд усіх програм іноземної допомоги, щоб переконатися, що вони ефективні та відповідають порядку денному Трампа “Америка насамперед”. Виконавчий указ, який спонукав до 90-денного заморожування допомоги, передбачає, що Рубіо та інші керівники агенцій за консультацією з директором Офісу менеджменту та бюджету США визначать, які програми закрити або змінити. 

Під час адміністрації Байдена USAID взяло на себе більшу роль у вирішенні проблеми зміни клімату ‒ через проєкти, зосереджені на стійкості та відновлюваних джерелах енергії. Водночас на це питання виділялася лиша частина бюджету Агентства.

За Трампа USAID ‒ якщо воно виживе — може стати агентством, якому доручено лише надавати глобальну продовольчу та гуманітарну допомогу, а міжнародне просування викопного палива буде розподілено іншим агентствам.

  • Декілька новинних агентств повідомили, що адміністрація Трампа розробила план скорочення більшої частини всього персоналу USAID, після реалізації якого працюватимуть далі лише 294 співробітників ‒ з приблизно 10 тисяч.
  • Профспілки, які представляють державних службовців США, подали до суду на адміністрацію президента Дональда Трампа за її спроби розформувати Агентство.
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies